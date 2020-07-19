شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: لا توجد انتخابات لاتحاد الكرة ومد عمل اللجنة الخماسية سنة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.

وأضاف حطب خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، أنه لا يجوز للفيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة إن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من الفيفا بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجارى.