شكرا لقرائتكم خبر عن وليام جيبور: الحضرى أسطورة الكرة المصرية..والأهلى والزمالك فاوضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وليام جيبور، لاعب طلائع الجيش السابق، إن تجربته فى الدورى المصرى تعتبر أفضل محطاته الكروية خلال مسيرته على الإطلاق، مشيرا إلى أنه خاض عدة تجارب خارج مصر بعد الرحيل عن الطلائع فى الإمارات والبرتغال ولكنه لم يحقق نجاحات على المستوى الشخصى.

وأوضح جيبور فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن الأهلى والزمالك فاوضاه أكثر من مرة للعب لهما لكن لم يكتب لهذه المفاوضات النجاح، لكنه فى نفس الوقت يؤكد أن القطبين من أكبر وأعظم الأندية فى أفريقيا.

وتابع جيبور أنه يمتلك صداقات قوية فى الدورى المصرى مثل عصام الحضرى الذى يعتبر أسطورة كرة القدم المصرية، وحسام غالى وصلاح أمين وغيرهم، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا فى أمريكا مع أسرته ويأمل فى العودة لكرة القدم بعد القضاء على فيروس كورونا.

وأردف أنه سجل فى الأهلى والزمالك، كما أنه كان لا يحب اللعب أمام اسلام جمال مدافع الزمالك السابق لأنه كان يعلم تحركاته جيدا.