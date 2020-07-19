شكرا لقرائتكم خبر عن دراجوسلاف: الزمالك ثانى أفضل ناد فى مصر وأفريقيا بعد الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الصربى دراجوسلاف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، أن النادي الأبيض من أفضل الأندية التي تولى تدريبها، وجاء خلال تصريحات تليفزيوينة قائلا: "هناك أحد الوكلاء الذي تحدث معي وقتها ووافقت لأن الزمالك ناد كبير، ولكن الأهلي أفضل منه في مصر وأفريقيا، ولقد طلب مني الزمالك في ذلك التوقيت تحقيق البطولات ولكن الأمر وقتها كان صعبا لأن الأهلي كان أفضل".

على جانب آخر، يخضع فريق الزمالك لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى برج العرب، بعدما أجرى الفريق مسحة خلال الأسبوع الماضى جاءت نتائجها سلبية كما تعافى مؤخرا الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق من فيروس كورونا، بعد خضوعهم للعزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول العلاج.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

ويضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات اليوم، السبت، الخطة النهائية والرتوش الفنية الأخيرة فى الاستعدادات لمواجهة سموحة، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين غدًا، الأحد، وذلك فى إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات الكروية بصورة رسمية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد مباراة الزمالك وسموحة بمثابة المباراة الودية الأولى للفريق الأبيض الذى دخل معسكرا مغلقا فى مدينة برج العرب منذ الخميس قبل الماضى؛ وذلك لتجهيز الفريق للمنافسات الكروية بعد خضوع اللاعبين لمسحات فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل خوض أية مباريات بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، على أن تقام المباراة الودية على ملعب فندق إقامة فريق الزمالك فى برج العرب.