شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إيناس عطا لاعبة منتخب العراق للتايكوندو المثيرة للجدل بممارسة رياضتها فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تثير لاعبة المنتخب العراقي للتايكوندو إيناس عطا، حالة من الجدل، عقب نشرها لصورها الملفتة دائماً والتي تلتقطها وسط شوارع العاصمة العراقية بغداد، والتي ترتدي فيها ملابس جريئة في بعض الأحيان، وهو ما نجحت فيه اليوم، بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك.

وفي جلسة التصوير الجديدة التي نشرتها عطا منذ ساعات عبر حسابها الشخصي، ظهرت من خلالها وهي تمارس بعض تدريباتها فوق أحدي المعالم السياحية في العاصمة العراقية بغداد، وهو ما لفت انتباه الكثيرين لها خلال وقت قصير من نشرها للصور.





وتحرص دائماً لاعبة المنتخب العراقي للتايكوندو، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي الذي يتواجد فيه بضعه الالاف، بيومياتها التي تظهر في اغلبيتها اثناء تدريبها داخل منزلها وفي صالة الألعاب الرياضية مرة آخري.

Advertisements

كما تشارك عطا، بشكل مستمر في توعيه متابعيها وجمهورها، بالالتزام بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، حيث سبق ونشرت الكثير من المنشورات التي تطالب فيها متابعيها بالبقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من فترة تفشي الفيروس.





وفى تصريحات سابقة للاعبة العراقية، قالت "إن لعبة التايكواندو في العراق، تعاني الامرين لعدم وجود اتحاد للعبة بسبب الازمة المالية الخانقة منذ سنوات، بالتالي فإن مشاركاتي في البطولات الرسمية وغير الرسمية تكون على نفقتي الخاصة".

واضافت عطا "اردت المشاركة في بطولة العالم للتايكواندو لكن للأسف لم اتمكن من المشاركة بسبب عدم دفع الاتحاد العراقي لبدل الاشتراك في البطولة، موضحة "لا أستطيع التوقف عن لعب التايكواندو، فهي اللعبة الاقرب الي كونها تشبه شيئاً من شخصيتي، واتمنى ان تولي الجهات المعنية، اهتماماً باتحاد اللعبة".