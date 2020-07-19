شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبلغ اللاعبين بتشكيل ودية سموحة عقب الغداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة سموحة الودية غدا فى معسكر برج العرب، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء غدا وأثناء المحاضرة التى يعقدها المدير الفنى مع جميع لاعبى قبل مباراة سموحة، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري.

من ناحية أخرى يضغط مسئولو نادى الزمالك بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم لنهاية الموسم الحالى، وكذلك الموسم المقبل، للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم إمام الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وعبد الله جمعة الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من حسم تفاصيل التعاقد الجديد بالنسبة لكل من حازم إمام وعبد الله جمعة إلا أن الثنائى لم يوقعا على عقود التجديد حتى الآن فى ظل الظروف التى يمر بها النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، حيث اتفق الثنائى مع إدارة الزمالك على التوقيع على بياض لمدة 3 مواسم لكل منهما، ويتبقى فقط وضع المقابل المادى فى الموسم الواحد لكل لاعب على ان يتم توقيع العقود بعدها مباشرة.

فى الوقت الذى ينتظر مسئولو الزمالك عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ووكيل أعماله المتواجد فى مصر لإنهاء صفقة حمزة المثلوثى، للاتفاق على بنود العقد الجديد فى ظل رغبة الزمالك فى تخفيض القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب فى الموسم الواحد فى عقده الحالى ، بينما يرغب ساسى فى زيادة عقده وهى العائق فى التجديد حتى الآن، خاصة أن اللاعب الدولى التونسى تلقى بعض العروض الخليجية بقيمة مالية كبيرة جعلته يفكر بجدية فى الرحيل عن الزمالك فى نهاية عقده، ونفس الأزمة تقف فى ملف تجديد يوسف أوباما الذى وافق على التجديد من حيث المبدأ بينما رفض القيمة المالية التى عرضها عليه الزمالك، وطلب الأخير مهلة للتفكير فى العرض المقدم من الزمالك.