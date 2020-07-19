شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 18 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى. الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى يضغط مسئولو نادي الزمالك، بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم لنهاية الموسم الحالي، وكذلك الموسم المقبل، وذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم إمام، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل. محاضرة فنية للزمالك قبل ودية سموحة غدا يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محاضرة فنية مطولة مع جميع لاعبى الفريق غدا عقب تناول وجبة الغداء فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى، حيث سيتناول اللاعبون وجبة الغداء على أن يعقد كارتيرون محاضرة فنية قبل أول ودية يخوضها الفريق غدا أمام سموحة عقب استئناف النشاط المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا. Advertisements الزمالك يعلن عودة مصطفى فتحى وبامبو للتدريبات بعد التعافى من كورونا أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، تماثل الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق للشفاء من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها اللاعبان فى الآونة الأخيرة، وشدد الطبيب على أن اللاعبين خضعا لفحوصات طبية وأشعة على الصدر والقلب واطمأن الجهاز الطبى على تماثلهما للشفاء بصورة نهائية. يخضع فريق الزمالك، لمسحة جديدة الخاصة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء المقبل، على هامش معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا فى برج العرب، بعدما أجرى الفريق مسحة خلال الأسبوع الماضى جاءت نتائجها سلبية كما تعافى مؤخرا الثنائى مصطفى فتحى وكريم بامبو لاعبى الفريق من فيروس كورونا، بعد خضوعهم للعزل المنزلى مع الحصول على بروتوكول العلاج. الزمالك يؤجل حسم مصير "فتوح" انتظاراً لقرار كارتيرون وتجديد جمعة أجل مسئولو الزمالك خلال الوقت الحالى اتخاذ القرار النهائى بشأن مدى الحاجة إلى عودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، وذلك انتظارا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن مدى الحاجة إلى عودة فتوح إلى الزمالك فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة أن الفريق يمتلك فى تلك الجبهة الثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة.

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