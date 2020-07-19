شكرا لقرائتكم خبر عن عدنان حلبية: مباريات المصرى فى برج العرب ونحتاج 5 ملايين جنيه لاستكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن حملة التبرعات لم تجلب للمصرى جنيها واحدا، معبرا عن صدمته من تجاهل محبى النادى من رجال الأعمال وغيرهم من دعم النادى فى هذه المحنة، لاسيما وأن النادى يمر بأزمة مالية طاحنة قبل استئناف مسابقة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وقال حلبية فى تصريحات لقناة أون سبورت 2، إن المصرى سيلعب مبارياته فى الدورى على استاد برج العرب بالإسكندرية بعد التوصل لاتفاق مع اتحاد الكرة على هذا الأمر، موضحا أن المصرى يحتاج 5 ملايين جنيه على الأقل لاستكمال الدورى هذا الموسم، وهى تكاليف الإقامة والانتقالات فقط.

من ناحية أخرى، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، أنه طالب طارق أبو الليل المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى بضرورة خضوع طاقم حكام ودية الإسماعيلى وأسوان للمسحات كما هو متبع وفقا للإجراءات الطبية الموضوعة، وأنه لم يوافق على إسناد المباراة لطاقم حكام متقاعد لأنه يتمسك بضرورة خضوع الحكام للمسحات كما حدث فى جميع الوديات التى أقيمت مؤخرا.

Advertisements

وقال وجيه أحمد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن المخطئ فى هذه الأزمة هو النادى الإسماعيلى ويجب محاسبته حفاظا على سلامة اللاعبين.

فى السياق ذاته، أكد مسئولو اتحاد الكرة أن حسن السندبيسى، الحكم المتقاعد الذى أدار المباراة الودية أمس بين الإسماعيلى وأسوان، ليس عضوا بلجنة الحكام الرئيسية كما تردد، ولكنه عضوا فى لجنة الحكام بالاتحاد المصرى للمينى فوتبول، وليس لاتحاد الكرة أى علاقة بالمينى فوتبول، لذا ليس من حق اتحاد الكرة معاقبته بعد موافقته على إدارة اللقاء دون الخضوع لمسحات كورونا وفقا للإجراءات الطبية المتخذة قبل استئناف النشاط الرياضى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن كارم محمود الحكم المساعد فى المباراة الودية يعمل بالفعل إدارى فى أحد الأندية، وسيتم التحقيق فى الأمر وتوقيع عقوبة عليه لمخالفته التعليمات الطبية التى أرسلها اتحاد الكرة.

فى السياق ذاته، أكدت سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن الإسماعيلى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا للحكام المتقاعدين الذين أداروا مباراته الودية مع أسوان، وقالت سحر عبد الحق لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الإسماعيلى خالف الإجراءات الموضوعة من اللجنة الطبية باتحاد الكرة لإقامة المباريات الودية فى زمن كورونا، وبالتالى يتحمل مسئولية عدم إجراء مسحات كورونا لطاقم الحكام الذى أدار المباراة".