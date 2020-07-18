أرسنال يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي أرسنال الإنجليزي عقد صفقة تبادلية مع نظيره الإسباني برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية ينتقل بموجبها البرازيلي فيليب كوتينيو إلى لندن مقابل انتقال ماتيو جوندوزي إلى البلوجرانا.
وحسب تقرير نشرته «فوت ميركاتو»، فإن إدارة أرسنال تجري حاليًا مفاوضات مع نظيرتها في برشلونة لدراسة إمكانية عقد هذه الصفقة.
ويسعى برشلونة للتخلص من خدمات صانع الألعاب البرازيلي الذي انضم للفريق الكتلوني في يناير 2018 قادمًا من ليفربول، الصفقة التي أثارت ضجة كبيرة حينها، إلا أنه لم يستطع الارتقاء لمستوى الطموحات إذ ظهر بمستوى باهت مع البلوجرانا ليقرر الأخير إعارته هذا الموسم إلى بايرن ميونخ مع خيار الشراء. وفشل «كوتينيو» في التألق كذلك بقميص البافاري، ليقرر الأخير عدم تفعيل خيار الشراء وإعادة «كوتينيو» إلى برشلونة.
في المقابل، خرج أيضًا الفرنسي ماتيو جوندوزي من حسابات المدير الفني للجانرز الإسباني ميكيل أرتيتا، عقب عدد من المشاكل الانضباطية، إذ يأمل الفريق اللندني في بيع اللاعب خلال الصيف الجاري أيضًا.
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