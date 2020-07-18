شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي بين كالياري وساسولو في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي كالياري مع ضيفه ساسولو بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سردينيا في إطار الجولة 34 من الدوري الإيطالي.
وشهد اللقاء تقدم الضيوف مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق فرانشيسكو كابوتو، وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الأول لصالح ساسولو.
وفي الشوط الثاني، ورغم حصول لاعب كالياري أندريا كاربوني على الإنذار الثاني والبطاقة الحمرء في وقت مبكر في الدقيقة 48، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تعديل النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق جواو بيدرو.
وبهذه النتيجة استطاع كالياري رفع رصيده إلى النقطة 42 محتفظًا بالمركز الـ 11، كما رفع ساسولو رصيده إلى النقطة 48 ليبقى بدوره في موقعه في المركز الثامن.
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