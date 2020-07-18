شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: «بينكيل» يقود تدريبًا بدنيًا للاعبين.. وتقسيمة قوية تحت أنظار «فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران المسائي الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.