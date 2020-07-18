شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العجيزي يكشف كواليس رحيله عن الزمالك وهدفه في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني العجيزي مهاجم الأهلي السابق، كواليس رحيله عن الزمالك، مؤكدًا أن القلعة البيضاء هي التي صنعت اسمه ومن أهم الخطوات في حياته.

وقال العجيزي، في تصريحات تلفزيونية بفضائية «أون تايم سبورت»: «كنت مطلوبًا للتجنيد، والزمالك لم يساندني بالرغم من أن المدير الفني وقتها هنري ميشيل قال إنني لاعب جيد ولكني اتغيب كثيرًا بسبب التجنيد، بجانب الغيابات عن مواجهات إفريقيا».

وأضاف: «استغناء الزمالك عني كان صدمة، ورحيلي عن الزمالك كان تحديًا بالنسبة لي ووالدي قال لي يجب أن ترد اعتبارك بعد رحيلك من الزمالك، وأديت موسمًا استثنائيًا مع بلدية المحلة».

وتابع: «بعد تألقي أمام الاتحاد السكندري، اتصل بي محمود شيكابالا وقال لي إن مسؤولي الزمالك يرغبون في عودتك، وذلك تزامنًا مع تواصل تامر النحاس معي وإبلاغي برغبة مسؤولي الأهلي في ضمي».

وأكمل: «والدي تحدث معي وطلب مني وهو يبكي عدم العودة للزمالك، بسبب طريقة رحيلي فجلست مع عدلي القيعي وأنهينا كل شيء، بجانب مكالمة من محمود الخطيب سألني خلالها عن رغبتي في الانتقال للأهلي فأكدت له أنه أمر مُشرف».

وعاد العجيزي للحديث عن مراحل الناشئين قائلاً: «كنت متواجدًا أنا وشيكابالا في منتخب الناشئين وتحدث معي لكي أنضم للزمالك وساهم في انتقالي، وكان لدي عرض من النادي الأهلي، ولكن المقابل المادي من الزمالك الذي تم عرضه على مركز شباب فارسكور كان سببًا في انتقالي للأبيض».

واستطرد: «أعلم انني بالغت في احتفالي بهدفي في شباك برشلونة، ولكني لن أواجه برشلونة كل يوم، وعلى استاد ويمبلي، لم أشعر بنفسي وقتها، ولكن بعد المباراة رأيت الاحتفال وعلمت انني بالغت».

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واستكمل: «لم أشعر بالظلم في الأهلي وأنا من طلبت الرحيل، كنت بعيدًا عن المشاركة مع حسام البدري بسبب إصابتي في الحوض التي يعتمد التعافي منها على الحالة النفسية، ولأني لا أحب الجلوس على دكة البدلاء، فطالبت بالرحيل على سبيل الإعارة».

واختتم: «معظم لاعبي مصر لا يوجد لديهم التزام 100%، لم أركز بشكل قوي في الكرة، كنت شابًا وأملك نجومية وشهرة وهذه عوامل مؤثرة، تلتقي بالكثير من الناس في حياتك منهم من هو ذو طباع جيدة أو السيئة، وكلنا بشر ونخطئ».