بيرنلي يزيد أوجاع نورويتش سيتي ويصعقه بهدفين نظيفين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيرنلي فوزًا سهلًا على نظيره نورويتش سيتي بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
بدأت المباراة متكافئة بين طرفيها، حتى تعرض إيمي بويندا للطرد في الدقيقة 35، وبعده زميله بالفريق جوزيب دراميتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وسرعان ما استغل فريق بيرنلي النقص العددي في صفوف منافسه وأحرز كريس وود الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل بين جودفري لاعب نورويتش في مرماه في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد بيرنلي إلى النقطة 54 في المركز التاسع، فيما زادت الهزيمة من أوجاع نورويتش سيتي الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الأولى محتلا المركز الأخير برصيد 21 نقطة.
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