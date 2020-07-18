شكرا لقرائتكم خبر عن «أنشيلوتي» يؤكد استمرار «كين» مع إيفرتون الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي، عدم رحيل مواطنه مويس كين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى احتمالية رحيل اللاعب عن قلعة التوفيز هذا الصيف بعدما لم ينجح في التألق بشكل كبير بالقميص الأزرق.

وحسب موقع «جول» العالمي، فقد رد «أنشيلوتي» بشكل حاسم على سؤال عن مستقبل اللاعب الدولي الإيطالي: «هو سيكون لاعبنا الموسم القادم».

وتوضح أرقام مويس كين مع إيفرتون تراجع أداء اللاعب بشكل هائل إذ خاض 32 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات لم ينجح خلالها سوى بسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.