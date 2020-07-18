شكرا لقرائتكم خبر عن «معروف» يفاضل بين الشرطة العراقى والصفاقسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض النيجيرى معروف يوسف، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك فسخ عقده مع نادى الزمالك بعد تلقيه عرضين من المصرى البورسعيدى وسموحة طالباه خلاله بفسخ عقده والانضمام لصفوف أى منهما فى الموسم المقبل، وأعلن اللاعب رفضه التام لفكرة الرحيل عن القلعة البيضاء واعتذر لمسوؤلى المصرى وسموحة معلنا تمسكه بالاستمرار مع الزمالك لحين حسم مصيره.

وكشف أسامة فرحات، وكيل اللاعب ان سموحة والمصرى عرضا على معروف فسخ عقده لضمه لصفوفهما لكنه رفض الفكرة تماما وأبلغ مسؤولى الناديين أنه لن يرحل عن الزمالك إلا بموافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، وبعد الاتفاق معهما على وجهته المقبلة وبالمقابل المادى.

وأعلن وكيل اللاعب عن أن جلسة ستجمعه ومعروف بمرتضى منصور، رئيس النادى بعد مواجهة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر لمناقشة العروض التى تلقاها اللاعب والاستقرار على أى منها لبدء إجراءات إعارته من جديد فى الموسم المقبل.

وأكد فرحات أن معروف لديه عرض جدى من الصفاقسى التونسى وعرض آخر من الشرطة العراقى بالإضافة لعرض من الفتح السعودى إلا أن ضيق الوقت وغلق باب القيد فى السعودية قد يصعب من عودة اللاعب للسعودية مرة ثانية، وقال: الصفاقسى التونسى منحنا فرصة أسبوعا للرد على عرضهم وهو ما سنحسمه مع إدارة الأبيض، لكنه عاد ليؤكد على أن العرض العراقى هو الأقرب للاعب، من جانبه، وعد مرتضى منصور، رئيس النادى معروف يوسف، بتلبية طلباته وتحقيق رغبته فى الاستمرار بالفريق بحيث ستتم إعارته لمدة موسم واحد لمنحه فرصة العودة للقلعة البيضاء فى المرحلة المقبلة فى حالة حاجة الفريق إليه، وأشاد رئيس الزمالك بموقف اللاعب وتمسكه بالاستمرار مع الزمالك ووعده بعدم التفريط فيه، وقال: معروف كان قريبا جدا من العودة للفريق هذا الموسم مع كاسونجو لكن التعاقد مع لاعبين سوبر مثل بن شرقى وأوناجم حال دون ذلك، لكنه من اللاعبين المخلصين للزمالك على عكس لاعبين آخرين تخلوا عن النادى وباعوه من أجل مصالحهم الشخصية.

واستقر الرأى داخل إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى على إعارة يوسف، موسما واحدا بعد استقراره على أى من عرضى الصفاقسى أو الشرطة العراقى، يأتى هذا فيما قامت إدارة الكرة بقيد بهاء مجدى بشكل رسمى فى قائمة الفريق المحلية قبل غلق باب القيد على أن يتم حسم مصيره وفقا لعرض المصرى البورسعيدى الذى اقترب أيضا من ضم عماد فتحى، بعد الاتفاق رسميا على ضمه. فيما انضم أحمد عادل «ميسى» ناشئ الزمالك مواليد ١٩٩٧ إلى صفوف نادى المصرى. من جهة ثانية، أعلن الصربى ميتشو، حالة الطوارئ داخل الفريق استعدادا لمباراته المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر والمقررة غدا الأحد على أرض استاد الإسماعيلية، واخضع ميتشو لاعبيه لتدريبات مكثفة خلال اليومين الماضيين وحرص على تنفيذ بعض الوحدات التدريبية من أجل الوصول بلاعبيه لأعلى فورمة فنية وبدنية بالحجم الذى يتناسب مع أهمية وقوة المباراة، خصوصا أنها أمام منافس جيد. فى شأن آخر، احتفل محمد صبحى حارس الفريق بعقد قرانه بحضور كوكبة من زملائه يتقدمهم محمد عواد وإمام عاشور وكريم بامبو ومحمد عبدالسلام.

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