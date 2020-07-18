شكرا لقرائتكم حسين رجب نجم المصري يخضع لبرنامج علاجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حسين رجب نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري حاليًا لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول للكرة بقيادة شادي السعدني ، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات والأشعة التشخيصية التي أجراها اللاعب مؤخرًا اصابته بارتشاح في نخاع العظام برأس وعنق أعلى الفخذ الأيمن.

وأكد السعدني أن برنامج علاج اللاعب يتضمن حصوله على جرعات مكثفة من الكالسيوم وفيتامين "د" وعدد من الأدوية المقوية للعظام ، بالاضافة لخضوعه لتدريبات العدو الخفيف والعلاج الطبيعي وكذلك جلسات العلاج بالليزر والموجات الصوتية لأسبوعين مقبلين يؤدي خلالهما أيضًا بعض تدريبات التقويات بحمام السباحة.

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خاض الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته على ملعبه بحي الضواحي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وعلى هامش مران المصري مساء اليوم على الاستاد واصل اسلام صلاح نجم وقائد الفريق برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور شادي السعدني ، وبمتابعة من أحمد سامح أخصائي التأهيل الذي حرص على أداء اللاعب لمجموعة متنوعة من تدريبات التقويات والمرونة.