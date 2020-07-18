شكرا لقرائتكم أحمد جمال: حسن شحاتة رفض حضور نهائى الكونفدرالية.. وبرنامج الساعاتي أصبح تريند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي"، أن المعلم حسن شحاتة تلقى دعوة كريمة في السابق من مجلس إدارة نادي الزمالك حضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية واحتفالية تتويج الزمالك باللقب.

أضاف أحمد جمال في مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "حسن شحاتة وقتها رفض حضور الاحتفالية وأبى أن يشارك نجوم الزمالك ممن حضروا المباراة للمشاركة في انتصار الفريق التاريخي باللقب الذي حدث لأول مرة".

تابع أحمد جمال تعليقاً على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي بشأن خير القلعة البيضاء علي كل النجوم قائلاً: "حديث رئيس الزمالك حقيقي لأن النادي خيره على الجميع".

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تابع أحمد جمال أنه لا داعي للدخول في حرب مع الزمالك من قبل إدارة النادي الأهلي بعدما أصبح تصريح "برنامج الساعات تريند في مصر" بعدما تداولت أنباء بشأن قيام الغريم التقليدي بعمل برنامج 6 – 1.

وتحدث عن الأزمة المثار بين قطبي الكرة المصرية قائلاً: "لا الزمالك كسبان ولا الأهلي كسبان من الأجواء الحالية.. ده وقت العقلاء لإنهاء ما يحدث حاليا والكل هيطلع خسران".

وأكد أحمد جمال انتعاش خزينة الزمالك بقيمة 72 مليون جنيه في 5 أيام، من العضويات الجديدة للنادي في فرع أكتوبر الجديد وأنه متوقع أن يتم مضاعفة تلك الأرقام في الفترة المقبلة.