شكرا لقرائتكم أحمد جمال: مصطفي فتحي حبة الكريز بتاع الزمالك وشوفو أهدافه في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد جمال مقدم برنامج زملكاوى ان نادي الزمالك حدد قيمة عضوية الاشتراك في فرع 6 أكتوبر ليتناسب مع الأسرة المتوسطة، وأضاف مقدم برنامج زملكاوى: "الزمالك رايح لمكانة اقتصادية تانية خالص وهتكون نقطة تحول في تاريخ النادي".

أوضح أحمد جمال خلال مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لو مرتضي منصور معملش أي حاجة لنادي الزمالك منذ انضمامه لعضوية المجلس إلا افتتاح فرع أكتوبر فهو برضة دخل التاريخ".

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وقال أحمد جمال: "هناك مجالس سابقة للزمالك قالت ناديك يناديك شوف النادي حاليا مع مرتضي منصور بقي عامل إزاي".

وتابع أحمد جمال: الزمالك الفريق الوحيد في العالم اللي حقق بطولتين خلال عام 2020، و شيكابالا ابن النوبة الجميل تعرض لهجمة شرسة بعد مباراة السوبر، كما أن لاعبو الزمالك يتعرضوا للهجوم كأنهم من كوكب تاني مش عناصر أساسية في المنتخب.

وتحدث أحمد جمال عن السافل بعد شفائه من كورونا: مصطفي فتحي حبه الكريز بتاع الزمالك واتفرجوا علي أهدافه في الأهلي وسموحة والأسطورة عصام الحضري علشان تستمتعوا بالكورة"، مشدداً على أن مصطفي فتحي لما بيكون رايق بيرقص مصر كلها مش اللاعيبه اللي في الملعب بس.