شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: باهر المحمدي مستمر مع الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن باهر المحمدي مستمر مع الفريق، وعقده مستمر لموسمين إضافيين ومكمل معانا وأن اللاعب يخضع للعلاج في القاهرة في الوقت الحالي وسيعود إلى تدريبات الإسماعيلي السبت المقبل.
وأضاف مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة ، على قناة on time sport1 قمئنا بالاطمئنان على طاقم تحمكي مباراة أسوان اليوم من خلال تحليل عينات دم فقط وفوجئنا بعدم خضوعهم للمسحة الطبية.
وقال مدرب وحراس مرمى النادى الإسماعيلي انه لا بد من عمل المسحات الطبية لجميع الحكام واللاعبين والازمة أن الحكام متقاعدين وأن اتحاد الكرة ولجنة الحكام ليسوا مسئولين عنهم، مضيفا أن المباراة الودية القادمة للدروايش مع نادى مصر يوم الثلاثاء المقبل.
كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى أن 90 % من لاعبى فريقه يرفضون عودة بطولة الدوري ويفضلون بداية موسم جديد مؤكداً وجود زيادة كبيرة فى أوزان لاعبى الدراويش، وقال : " قمنا بإجراء مسحة كورونا الاولى اليوم وتحدثت مع لاعبى الاسماعيلى وجدت 90 % منهم يرفضون عودة الدوري بعد توقف 4 شهور ويفضلون بداية موسم جديد ، عن طريق بداية فترة إعداد قوية بدون ضغوط ".
ويضيف سعفان الصغير:"لاحظنا زيادة هائلة فى أوزان لاعبى الاسماعيلى اليوم ، حتى قبل أن نخوض أول مران ، وجدت الزيادة واضحة على ملابسهم العادية ، حتى حراس المرمى لديهم زيادة كبيرة فى الوزن وهو أمر خارج عن إرادتهم لطول فترة التوقف" ، و نخشى وقوع إصابات بين صفوف الإسماعيلى بعد 120 يوماً من التوقف ولكن لم يعد الحديث مجدياً سوف نبدأ الاستعداد لعودة الدوري السبت المقبل".
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