شكرا لقرائتكم محمد فاروق: بيراميدز يوسط "إكرامي" للتعاقد مع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي بيراميدز، فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.
وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية :"بيراميدز يسعي فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحي لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخول فى مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي".
وأضاف: "مسؤولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".
يتواصل مسئولو نادي هيدرسفيلد الإنجليزي مع رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار للأهلي من أجل الإتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية وأبرزها من الأهلي الذى يرغب في شراء اللاعب نهائياً بعدما سبق وأشتراه مرتين على سبيل الإعارة.
وفي هذا الشأن ، قال أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الخامس من أكتوبر وتحديدًا في الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره من العروض التي تلقاها أو بقائه مع الفريق الإنجليزي حسب رؤية الجهاز الفني وبعدما يتم البت في العروض.
على الصعيد ذاته، اقترب الأهلي من شراء رمضان صبحي بعدما تأكد مسئولى القلعة الحمراء أن العروض التى وصلت اللاعب خلال الفترة الماضية كانت ضعيفة للغاية وغير جادة ولم تتقدم بعروض رسمية لنادي هيدرسيفلد شراء اللاعب، كما أنها لم تُقنع رمضان صبحي بعرضها الأمر الذى جعل اللاعب يميل للبقاء في الأهلي وهو ما اقترب من التنفيذ لكن الخلاف ما زال قائماً بين الأهلي وهيدرسيفلد بشأن المقابل المالي لإتمام الصفقة.
وفى هذا الشأن أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.
وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى -أى 118 مليون جنيه مصري- إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فاروق: بيراميدز يوسط "إكرامي" للتعاقد مع رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.