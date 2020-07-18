شكرا لقرائتكم محمد فاروق: بيراميدز يوسط "إكرامي" للتعاقد مع رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، عن رغبة نادي بيراميدز، فى التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والمعار إلى النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية :"بيراميدز يسعي فى الفترة المقبلة للدخول فى مفاوضات مع رمضان صبحي لمعرفة رأيه فى اللعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، قبل أن يدخول فى مفاوضات مباشرة مع النادي الإنجليزي".

وأضاف: "مسؤولو بيراميدز يوسطون شريف إكرامي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي نظرا للعلاقة القوية التى تربطهما ببعض".