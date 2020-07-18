شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات افتتاحية الدوري بعد العودة.. الزمالك يواجه المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إبراهيم فايق، عن أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة استقرت على إقامة مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل ، كأولى اللقاءات لإستئناف بطولة الدوري الممتاز التي توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة ، على قناة On time sport، sport سننشر حصريًا مواعيد مباريات افتتاحية الدوري بعد العودة الزمالك يواجه المصري أولا ، وهى المباراة المؤجلة من الجولة 14 ، و إقامة مباراة للأهلي أمام أنبي يوم 7 أغسطس والمؤجلة من الدور الأول للدوري أيضا ، على أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة على مواعيد جدول الدوري خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

وأضاف إبراهيم فايق، في يوم 6 أغسطس يلتقي الزمالك والمصري من المباراة المؤجلة من الجولة 14 أول لقاء حتى يوم 10 سيتم لعب المؤجلات، كما سيلتقي الاهلى مع انبي 7 أغسطس في المباراة المؤجلة من الجولة 15 ،وكذلك اسوان مع المقاصة من الجولة 18 ، ويلتقي المصري نظيره حرس الحدود المتبقية من يوم 18

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كما سيخوض الزمالك مباراتين في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس ، الأولي أمام المصري ، و الثانية أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس والمباراتين مؤجلتين من الدور الأول.

ونشر لائحة الموسم القادم وعدد اللاعبين الأجانب في كل فريق وعدد التغييرات وعدد اللاعبين في قائمة كل نادي والتى تضمنت أنه يسمح بقيد عدد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى فى كل نادى من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الاجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.