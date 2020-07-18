أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 18 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما.

فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما

أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم، حكمًا بقبول شكوى النادى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.

مران الأهلي.. محاضرة فايلر وفقرة بدنية وتدريبات قوية للحراس.. صور

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

حسين الشحات يزور ملعب التتش قبل مران الأهلي.. صور نشر حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال تواجده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران المسائي للفريق، عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصلوا عليها أمس الجمعة، في إطار استعدادات المارد الأحمر لعودة مباريات الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل. Advertisements