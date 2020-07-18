أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 18 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما.
فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما
أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم، حكمًا بقبول شكوى النادى الأهلى المقدمة ضد نادى النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى، وذلك بإلزام النادى التونسي واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي.
مران الأهلي.. محاضرة فايلر وفقرة بدنية وتدريبات قوية للحراس.. صور
عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.
حسين الشحات يزور ملعب التتش قبل مران الأهلي.. صور
نشر حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال تواجده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء في الجزيرة، وذلك قبل انطلاق المران المسائي للفريق، عقب انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي حصلوا عليها أمس الجمعة، في إطار استعدادات المارد الأحمر لعودة مباريات الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل.
الأهلى يستفسر من كاف عن مصير شكواه ضد النجم الساحلى والصفاقسى
إستفسر النادي الأهلي من الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير الشكوتين اللتين تقدم بهما النادي ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين للحصول على مستحقات مُتأخرة للقلعة الحمراء لدى بطلى تونس، وشهدت الأيام الماضية إتصالات من جانب مسئولين في النادي الأهلي مع نظرائهم في الكاف بهدف الإستفسار عن مصير الشكويين خاصة وأنه من المتوقع أن يتم البت فيهما قبل يوم 15 سبتمبر المقبل لأنه الموعد المُحدد للقيد الأفريقي ومن المقرر أن تكون هناك عقوبة ضد النجم الساحلي والصفاقسي بسبب التقاعس في دفع مستحقات الأهلي منذ فترة طويلة وحصل بطل مصر على أحكام من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الناديين.
فوائد الأهلى من قرار عدم تقليص الأجانب.. تجديد آمال ضم أجنبى سوبر
جدد قرار التراجع عن تقيص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري آمال النادي الأهلي في المشي قدما نحو التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، في طريقه للوصول إلى ضالته بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر، يحقق الإضافة اللازمة للفريق الأحمر على مستوى المشاركة في البطولات المحلية والدولية، بعدما كان هناك تفكير في إمكانية تقليص العدد ووضع الأندية في موقف لا يحسدون عليه.
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