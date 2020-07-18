اخبار الرياضه

صور.. ابتسامات وتركيز وحماس فى تدريب الأهلى على التتش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ابتسامات وتركيز وحماس فى تدريب الأهلى على التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من التركيز والحماس وسط ابتسامات اللاعبين، خلال التدريب الجماعى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الذى أقيم اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وأقام رينيه فايلر، المدير الفني، تقسيمة قوية والتى شهدت تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وحرص المدير الفني للفريق على توجيه اللاعبين خلالها في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة، وقام المدرب السويسري بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة من أجل تصويب الأخطاء في التدريب من أجل تنفيذ اللاعبين خططه.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم السبت، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة.. يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين يومي 23 و28 يوليو الجاري أمام سموحة والجونة على الترتيب، استعدادًا لعودة منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها سبتمبر المقبل.

فيما عقد رينيه فايلر جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في المران، كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي، حيث خضع شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير لتدريبات قوية في إطار تجهيزهم للمرحلة المقبلة.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران، وخاض لاعبو الأهلي تراي ماتش كامل أمس الأول الخميس، في إطار التجهيز للمرحلة المقبلة.

e6c14dce06.jpg

323a913148.jpg

a829b4857d.jpg

bcef4b7787.jpg

8bb2e41774.jpg

0a440824fa.jpg

5ee77e4aa2.jpg

dcd46e2e40.jpg

Advertisements

0c7a2a49e1.jpg

1f9df43ff5.jpg

109724674_4302934723082346_7302530853988

232e5fa166.jpg

22e949b4b4.jpg

a84a8ea297.jpg

7b4ea6c2e8.jpg

f21001d3a6.jpg

a2d22a5452.jpg

20f1b9717c.jpg

3ce33da1c6.jpg

110306769_4302934969748988_8656561280663

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ابتسامات وتركيز وحماس فى تدريب الأهلى على التتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا