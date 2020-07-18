شكرا لقرائتكم خبر عن العجيزى: عمرو زكى قد مصطفى محمد 10 مرات.. والعميد ومتعب الأفضل فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى العجيزى، لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن حسام حسن هو المهاجم التاريخى فى مصر وأنه لا يوجد لاعب يوازى ما قدمه العميد للكرة المصرية، قائلاً: "يأتى بعد حسام حسن مهاجم الأهلى السابق عماد متعب كثانى أفضل من لعبوا فى المركز فى تاريخ مصر".

وعلق العجيزى خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس، على مستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، قائلاً: "مصطفى محمد لاعب كويس جدا بس أخشى عليه من السوشيال ميديا التى قد تبعده عن التركيز فى الملعب نهائياً، وعمرو زكى قد مصطفى محمد 10 مرات".

تابع العجيزى أن طموح الأسطورة المصرية محمد صلاح جعلته فى مكانة بعيدة نهائياً عن أى لاعب فى تاريخ الكرة المصرية، فيكفيه أنه ينافس للموسم الثالث على لقب هداف البريميرليج.

وتحدث عن أنه كان يتمنى الاعتزال بين صفوف سموحة السكندرى لكنه يحمد الله على التجربة التى خاضها فى الفريق وحقق خلالها الكثير من النجاحات على مدار 6 سنوات شهدت مشاركته فى نهائى الدورى امام الأهلى والكأس امام الزمالك.

وكشف العجيزى كواليس انضمامه للزمالك، قائلا إن محمود عبد الرازق شيكابالا سبب انضمامه للقلعة البيضاء بعدما أقنعه، خاصة أنه كان تلقى مفاوضات من الأهلى حينها، مضيفا: "انتقلت للزمالك بسبب العرض المالى الأفضل والذى كان 60 ألف جنيه لنادى فارسكور الذى تمسك بالمبلغ وهو ما لم يدفعه الغريم التقليدى وقتها".

وأضاف هانى العجيزى أن اللعب فى نادى الزمالك وقتها وتحديداً فى عام 2004 كان صعبا للغاية، خاصة أن التشكيلة وقتها كانت تضم فريق الأحلام بما فيها من حازم امام وحسان حسن وعبد الحليم على وغيرهم.

Advertisements

وأوضح هانى العجيزى أنه لعب للزمالك 10 مباريات فقط حصد خلالها بطولتى دورى، وأن سبب رحيله عن القلعة البيضاء التجنيد، مؤكداً أن إدارة النادى لم تقف جانبه نهائياً ووجهوا لى إنذارا بالاستغناء وهو ما أغضبنى بالرغم من أننى كنت أتغيب بسبب الخدمة العسكرية ما جعل المدير الفنى وقتها هنرى ميشيل يطلب رحيلى لعدم رؤيته لى والاستفادة من لاعب آخر بدلاً منى فى القائمة.

وتابع هانى العجيزي: "والدى بكى بعد تألقى فى مباراة بلدية المحلة وتألقى أمام الزمالك ووقتها طالبنى بالانتقال إلى الأهلى رغم علمه أننى زملكاوى (درجة ثالثة)، حيث كان يرغب فى رد اعتبارى بعد حزنه من موقف الأبيض معى نهائياً".

كما روى هانى كواليس انضمامه للمارد الأحمر، موضحًا أن مكالمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء حالياً كانت لها مفعول السحر فى انتقاله للشياطين الحمر من صفوف بلدية المحلة، قائلاً: "فوجئت بعد مباراة الزمالك ضد بلدية المحلة بمكالمة تليفونية من محمود الخطيب قال لى وقتها 5 كلمات (ليك رغبة فى اللعب للأهلي) وهو ما جعلنى أوافق طبعاً لأننى لم أكن أصدق ان بيبو بنفسه يتصل بي.

وتابع هانى العجيزي: "كانت خطوة الأهلى صعبة للغاية على قلبى لأننى زملكاوى لكننى رضخت لطلب والدى لأنه وقتها كان يعانى من مرض القلب وكنت أخشى عليه بالرغم من أننى وأبى زملكاوية لأقصى درجة".

وشدد العجيزى على أنه شارك فى أول مباراة مع مانويل جوزيه وسجل هدفين بعدها خرج من التشكيلة الأساسية ثم من القائمة بالكامل وهو الأمر الذى أصابه بحيرة شديدة لكنه لم يتحدث معه حتى لا يتم استبعاده نهائياً من الحسابات.

وأضاف: شاركت فى 24 مباراة مع الأهلى وسجلت 4 أهداف لكننى لم أشارك فى مباريات كاملة كانت أوقات متقطعة كبديل فى صفوف الفريق، مشدداً على أن إصابته بالحوض تسببت فى ابتعاده عن الملعب ما دعاه لطلب الانتقال على سبيل الإعارة من النادى للاتحاد السكندري.

وروى اللاعب كواليس مشاركته فى مباراة الأهلى ضد برشلونة بملعب ويمبلى مؤكداً أنه بالغ فى الاحتفال بعد تسجيل هدف فى البارسا إلا أنه بالطبع كان سعيداً للغاية لأن اللاعب لا يواجه برشلونة أكثر من مرة فى العمر من المصريين، مشيراً الى أن معتز إينو تعمد اللعب بخشونة أمام ميسى وطالبناه بالتوقف لأنه حلم لنا أن نرى الأسطورة فى الملعب معنا.