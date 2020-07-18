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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة.

اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة

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اتحاد الكرة: 5 استبدال لكل نادٍ فى الموسم الحديد

 

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الزمالك يعلن عودة مصطفى فتحى وبامبو للتدريبات بعد التعافى من كورونا

 

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فريق الزمالك يخضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل

فريق الزمالك يخضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل

 

 

 

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