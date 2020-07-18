حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 18 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة. اتحاد الكرة يحدد منتصف أغسطس المقبل موعدا لعمومية تعديل اللائحة مران الأهلي.. تقسيمة قوية بين 3 مجموعات وفايلر يصحح الأخطاء اتحاد الكرة: 5 استبدال لكل نادٍ فى الموسم الحديد الزمالك يضغط لإنهاء ملف التجديد للقوام الأساسى اتحاد الكرة يحدد 5 إعارات حدا أقصى لكل نادٍ فى الموسم الجديد Advertisements فيفا يلزم النجم الساحلى وكوليبالى بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلى خلال 45 يوما الزمالك يعلن عودة مصطفى فتحى وبامبو للتدريبات بعد التعافى من كورونا الأهلي يواجه الجونة 28 يوليو ودياً استعداداً لاستئناف الدورى فريق الزمالك يخضع لمسحة جديدة لفيروس كورونا يوم الثلاثاء المقبل

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