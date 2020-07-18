فوائد الأهلى من قرار عدم تقليص الأجانب.. تجديد آمال ضم أجنبى سوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد قرار التراجع عن تقيص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري آمال النادي الأهلي في المشي قدما نحو التعاقد مع لاعبين أجانب جدد، في طريقه للوصول إلى ضالته بشأن التعاقد مع لاعب أجنبي سوبر، يحقق الإضافة اللازمة للفريق الأحمر على مستوى المشاركة في البطولات المحلية والدولية، بعدما كان هناك تفكير في إمكانية تقليص العدد ووضع الأندية في موقف لا يحسدون عليه.
وجاء القرار ليثلج صدور صناع القرار بالأهلي، لاسيما أن قرار التخفيض كان سيأتي بآثار وخيمة على الأهلي في الموسم المقبل، لاسيما أنه يوجد على ذمته 6 لاعبين أجانب، منهم 5 لاعبين على ذمته وهم علي معلول واليو ديانج واليو بادجي وجونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا والسادس وليد أزارو والمعارب إلى الاتفاق السعودي.
على جانب آخر، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول للكرة بالنادي، يخوض ثاني تجاربه الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين "تراي ماتش" يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
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