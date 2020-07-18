شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة رمضان صبحي إلى هيدرسيفلد الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل مسئولو نادى هيدرسفيلد الإنجليزى مع رمضان صبحى لاعب الفريق المُعار للأهلى من أجل الاتفاق حول عودته للفريق قبل تحديد مصيره من العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية، وأبرزها من الأهلى الذى يرغب فى شراء اللاعب نهائياً بعدما سبق واشتراه مرتين على سبيل الإعارة، وفى هذا الشأن، قال نادر شوقى وكيل أعمال رمضان صبحى، إن اللاعب عليه العودة لصفوف هيدرسفيلد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى إنجلترا فى الخامس من أكتوبر وتحديدًا فى الثالث من ذات الشهر، لحسم مصيره من العروض التى تلقاها أو بقائه مع الفريق الإنجليزى حسب رؤية الجهاز الفنى وبعدما يتم البت فى العروض.

على الصعيد ذاته، اقترب الأهلى من شراء رمضان صبحى بعدما تأكد مسئولى القلعة الحمراء أن العروض التى وصلت اللاعب خلال الفترة الماضية كانت ضعيفة للغاية وغير جادة ولم تتقدم بعروض رسمية لنادى هيدرسيفلد شراء اللاعب، كما أنها لم تُقنع رمضان صبحى بعرضها الأمر الذى جعل اللاعب يميل للبقاء فى الأهلى وهو ما اقترب من التنفيذ لكن الخلاف ما زال قائماً بين الأهلى وهيدرسيفلد بشأن المقابل المالى لإتمام الصفقة.

وفى هذا الشأن أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فى القلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

وأكد الأهلى للنادى الإنجليزى أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترلينى كبير للغاية، قبل أن يرفع الأهلى عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترلينى لإتمام الصفقة، وشدد الأهلى على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى، وأوضح الأهلى، خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد، أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 ملايين و900 ألف جنيه إسترلينى -أى 118 مليون جنيه مصري- إذا ما تم احتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترلينى الذين سيتم دفعها للنادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً.