شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: كارتيرون أفضل من فايلر.. ومحمد صلاح ساعدنى كثيرا فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة طلبة، مدافع الزمالك السابق، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفارس الأبيض أفضل من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، مستدلاً على حديثه بأن كارتيرون نجح فى تحقيق بطولتى السوبر الأفريقى وكأس مصر، فى ظل تحقيق فايلر بطولة واحدة وهى السوبر المصرى بالفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، وإنه لولا انتشار فيروس كورونا لنجح كارتيرون فى حصد العديد من الألقاب.

وأشاد طلبة بقدرات وإمكانيات البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك، مؤكدا أنه أفضل مدرب عمل تحت قيادته نظرا لتعامله مع اللاعبين بميزان واحد مؤكدا أن سبب في حب اللاعبين لبعضهما البعض.

وقال طلبة خلال تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن فيريرا أفضل مدرب في تاريخ الزمالك وكان مقتنعا بي جدا وهو من شجعني على التعب للانضمام للمنتخب، كما كان أول واحد أبلغني بانضمامي لمنتخب مصر، مضيفا: "أسامة نبيه ومحمود فايز قاموا بتشجيعى بكل الطرق لاستمرار والعطاء ولم يتواجد غيري وصبري رحيل في المنتخب في مباراة نيجيريا بعد إصابة عبد الشافي، وكنت أركز كثيرا في اللعب فقط، وسمعت صحفيين وإعلاميين يقطعوا فيا في الطائرة قبل مباراة نيجيريا، وتحملت مسئولية الهدف الأول في مباراة نيجيريا ولكنى صممت على التركيز وربنا عوضني باللقطة المهمة في إخراج الكرة من مرمى المنتخب".

وأضاف طلبة أنه تربطه علاقة جيدة بجمهور الفريق الأبيض، موضحا أنه حزن لرحيله عن ميت عقبة، لافتا إلى أنه يشكر مشجعي الأبيض على الدعم والمؤازرة، مؤكدا أن النادى الأبيض له دورا كبيرا في انضمامه لمنتخب مصر وسبب كبير في شعبيته، موضحا أن الانتماء شيء مهم في الوقت الذى أصبحت فيه عصر المادة كل شيء.

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أوضح طلبة أن حلم حياته تحقق باللعب في الزمالك وكان يتمنى أن يعتزل بداخله، مؤكدا أنه لعب لـ 11 ناديا مختلفا وهو الآن مقيد في بتروجت وقادر على العطاء والاستمرار.

وأدرف نجم الزمالك الأسبق أنه تعرض للظلم كثيرًا في نادى المصري البورسعيدي، قائلاً: "كان حلمى العب فيه وفضلت عرض حسام حسن على 10 عروض بعدما تركت الزمالك ولكنى اخترت المصري.. ولا أعرف ولا أجد سبب لعدم مشاركتى حتى الان وكنت أتمنى اللعب في كاس الأمم الافريقية حينها".

وأضاف: حسام حسن كان الأقوى في النادى المصري وهو مدرب تعرضت معه للظلم (في المصري البورسعيدي)، وكان سببا رئيسيا في استبعادي من قائمة المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون، بعد خطاب أرسله للجهاز الفني للمنتخب، بقيادة هيكتور كوبر، يؤكد أنني غير ملتزم في التدريبات".

وأثني حمادة طلبة على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مؤكدا أنه كان السبب الرئيسي في سفره مع المنتخب لبطولة الأمم الإفريقية بالجابون، مشيرا إلى أنه "حصل على مكافأة الفوز مثل باقي لاعبي المنتخب رغم عدم وجوده بالقائمة.

وتمنى أن يصبح محمد صلاح أفضل لاعب في العالم كله، مضيفا كان يساعدنى كثيرا ويخفف عنى في المنتخب ويحتضنى في التدريبات مع العلم أنى كنت لا أشارك مع املصري وقتها.