شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للزمالك قبل ودية سموحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محاضرة فنية مطولة مع جميع لاعبى الفريق غدا عقب تناول وجبة الغداء فى معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب، استعدادا لاستئناف مباريات الدورى والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى، حيث سيتناول اللاعبون وجبة الغداء على أن يعقد كارتيرون محاضرة فنية قبل أول ودية يخوضها الفريق غدا أمام سموحة عقب استئناف النشاط المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى يضغط مسئولو نادى الزمالك بكل قوة لحسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم لنهاية الموسم الحالى، وكذلك الموسم المقبل، للحفاظ على القوام الأساسى للفريق، حيث يسعى مسئولو الزمالك لتجديد تعاقد كل من حازم امام الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وعبد الله جمعة الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وعلى الرغم من حسم تفاصيل التعاقد الجديد بالنسبة لكل من حازم إمام وعبد الله جمعة الا ان الثنائى لم يوقعا على عقود التجديد حتى الآن فى ظل الروف التى يمر بها النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، حيث اتفق الثنائى مع إدارة الزمالك على التوقيع على بياض لمدة 3 مواسم لكل منهما، ويتبقى فقط وضع المقابل المادى فى الموسم الواحد لكل لاعب على ان يتم توقيع العقود بعدها مباشرة.

فى الوقت الذى ينتظر مسئولو الزمالك عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ووكيل اعماله المتواجد فى مصر لإنهاء صفقة حمزة المثلوثى، للاتفاق على بنود العقد الجديد فى ظل رغبة الزمالك فى تخفيض القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب فى الموسم الواحد فى عقده الحالى، بينما يرغب ساسى فى زيادة عقده وهى العائق فى التجديد حتى الآن، خاصة أن اللاعب الدولى التونسى تلقى بعض العروض الخليجية بقيمة مالية كبيرة جعلته يفكر بجدية فى الرحيل عن الزمالك فى نهاية عقده، ونفس الأزمة تقف فى ملف تجديد يوسف أوباما الذى وافق على التجديد من حيث المبدأ بينما رفض القيمة المالية التى عرضها عليه الزمالك، وطلب الأخير مهلة للتفكير فى العرض المقدم من الزمالك.