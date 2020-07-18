شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون بيراميدز آخر محطة لعبد الله السعيد مع الساحرة المستديرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عدة أيام أتم عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز عامه الـ 35، حيث إنه من مواليد 13 يوليو 1985، وما زال السعيد قادرا على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ويعد من أفضل اللاعبين فى مركزه بمصر حاليًا، ولا يوجد له بديل كما قال معظم المحليين الكرويين، فرغم بلوغ عبد الله سن الـ 35 إلا أنه ما زال محافظًا على مستواه بل ويزداد تألقًا يومًا بعد آخر، ليصبح أهم لاعب فى مصر بالوقت الحالى.

وعلى الرغم من المستوى المميز الذى يقدمه السعيد مع بيراميدز إلا أن هناك تساؤل يدور فى ذهن بعض الجماهير وهو "هل يختتم السعيد مشواره مع فريقه الحالى أم سينتقل لناد آخر؟"، وبالنظر إلى معدل سن اللاعب نجد أنه لا مجال للحديث عن انتقاله لأى نادٍ آخر خلال الفترة المقبلة، حيث إنه دخل فى معدل الاقتراب من الاعتزال، لاسيما أنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ممتددًا لثلاث سنوات مقبلة، بخلاف شعوره بالراحة النفسية وسط الفريق السماوى والابتعاد عن الضغط الجماهيرى الذى كان يلاحقه خلال مشواره مع الإسماعيلى ثم الأهلى.

عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز ينتهى عندما يبلغ اللاعب سن الـ 38 عامًا، وحينها سيكون من الصعب انتقال اللاعب لأى فريق آخر، إلا إذا كان فريقا أقل فى المستوى من بيراميدز، وهو ما سيرفضه السعيد وسيفضل أن يختتم مشواره مع الفريق السماوى، أو يستغل اللاعب فترة توهجه الحالية وينتقل لأحد الأندية الخليجية أو المصرية الكبرى ليختم بها حياته، ولعل أقرب الفرق التى تدرس حاليًا الاستعانة بخدماته هو فريق الزمالك.

بدأ عبد الله السعيد مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى بقطاع الناشئين، وانضم للفريق الأول للدراويش ليسطع نجمه ويجذب أنظار قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب.

ومع الأهلى تألق عبد الله السعيد وحصد العديد من البطولات، جاءت كالتالى: 4 ألقاب دورى عام، بطولة واحدة من كأس مصر، وبطولتين من كأس االسوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى ودورى أبطال أفريقيا.

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وخاض عبد الله السعيد تجربة احترافية قصيرة فى صفوف كوبيون بالوسورا الفنلندى ثم انتقل إلى الدورى السعودى عبر بوابة نادى أهلى جدة، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابة نادى بيراميدز.

عبد الله السعيد أحدث ضجة فى الكرة المصرية عندما كان لاعبًا فى صفوف النادى الأهلى، وقام بالتوقيع لصفوف الزمالك الأمر الذى ترتب اعلان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عرض اللاعب للبيع وانتقل اللاعب بعدها لصفوف أهلى جدة السعودي، قبل أن يعود إلى براميدز.

عبد الله السعيد كان قد دخل نادى المائة بالموسم الجارى بعد هدفه فى مرمى الاتحاد السكندري، بعد رحلة مع أندية الإسماعيلى والأهلى قبل أن يرتدى قيمص بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ 35 عامًا، خاض 324 مباراة ببطولة الدورى فقط مسجلاً 102 أهداف وصانعًا 65 لزملائه خلال 25854 دقيقة لعب، أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و14 هدفا مع بيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته فى الدورى المصرى موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه فى موسم 2005-2006، ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 15 فى الدورى المصري.

ويمتلك عبد الله السعيد مسيرة حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث انضم صانع ألعاب المنتخب إلى الفريق الأول للفراعنة عام 2008، وشارك فى 45 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف.