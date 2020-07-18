شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. انطلاق معسكر بيراميدز فى برج العرب يتخلله وديتى "الزمالك والمصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق معسكر إعداد الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز فى برج العرب بالإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، ويتخلله مباراتين وديتين، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه نظيره المصري يوم 26 يوليو الجاري بملعب برج العرب الفرعي، على أن يختتم معسكر الإسكندرية مساء يوم 29 يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

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ويستمتع لاعبو بيراميدز فى الوقت الحالى بإجازة لمدة 48 ساعة من التدريبات الجماعية، حيث انتهى معسكر الإعداد الذى كان مقامًا فى أحد فنادق القاهرة أمس الجمعة، ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون يوم الإثنين لانطلاق معسكر الإسكندرية.

وكان بيراميدز خاض أو مباراة ودية بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، أمام مصر المقاصة يوم الخميس الماضى، على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدار اللقاء طاقم الحكام بقيادة محمد الحنفى، وعاونه كل من أحمد حسام طه وشريف عبد الله.