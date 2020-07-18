مصدر يكشف لمصراوي مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

صرح مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك والمصري، ويوم 7 أغسطس بمباراة الاهلي وإنبي، مباريات مؤجلة من الدور الأول.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت في وقت سابق عن قرار استكمال الدوري الموسم الحالي يوم 6 أغسطس المقبل.

وقال المصدر في تصريحاته الخليج 365، أنه تقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري المؤجلة من الجولة الـ14 لمسابقة الدوري يوم 6 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة الـ15 يوم 7 أغسطس.

واستقر اتحاد الكرة على استكمال المباريات التي لم تُلعب بالجولة الـ18 لمسابقة الدوري الموسم الحالي في الفترة بين الـ7 والـ10 من شهر أغسطس، على أن تتوقف المسابقة يومي 11 و12 أغسطس بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.