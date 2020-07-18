نصف نهائي كأس الاتحاد.. آرسنال 2 - 0 سيتي ..أوباميانج يُعزز بهدف ثانٍ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف آرسنال بطاقة التأهل لنهائي كأس الاتحاد بفوزه بهدفين نظيفين على نظيره مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وسجل هدفي آرسنال لاعبه الجابوني أوباميانج في الدقيقتين 20 و 71 من عمر المباراة.

وينتظر آرسنال مواجهة الفائز من لقاء يوم غد الأحد بين مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن منافسات الدور ذاته، في النهائي على ستاد ويمبلي.

وإليكم ملخصاً بأحداث المباراة:

انطلاق المباراة

مرت 15 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط ضعط من قبل فريق مانشسر سيتي ولعل أبرز الكرات كانت الدقيقة 8 حين شهدت أخطر الفرص حين أخطأ موستافي في إخراج الكرة من منطقة جزائه ليقطعها ساني ولكن دفاع أرسنال أخرجها لركنية نفذها دي بروين وأخرجها مدافعو آرسنال.

في الدقيقة 16 كانت الخطورة الأولى من قبل آرسنال حين مرر ديفيد لويز تمريرة رائعة لأوباميانج الذي وجد نفسه بمفرده أمام مرمى مانشستر سيتي ولكنه سددها في جسد إيدرسون لتخرج لركنية نُفذت وأخرجها دفاع مانشستر سيتي.

في الدقيقة 20 تقدم آرسنال عن طريق أوباميانج بعدما وصلته عرضية نيكولاس بيبي التي مرت خلف والكر ليُسددها الجابوني في مرمى إيدرسون.

بعد 5 دقائق من السيطرة المتبادلة على الكرة بين لاعبي الفريقين دون أي خطورة الحكم يوقف الشوط الأول لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

تم استئناف اللعب ومرت 5 دقائق وسط سيطرة من قبل لاعبي مانشستر سيتي لنصل للدقيقة 30 ولازال آرسنال متقدماً بهدف.

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الدقيقة 31 كاد آرسنال يُسجل الهدف الثاني ولكن لاعبيه فشلوا في استغلال خطأ إيردسون حارس مانشستر سيتي.

الدقيقة 40 إيدرسون يتألف ويخرج رأسية موستافي لركنية نُفذت وأخرجها لاعبو مانشستر سيتي.

انتهاء الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدف نظيف وانتظروا ملخصاً بأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 54: وصلت الكرة لكريم بنزيما ليراوغ ويتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى آرسنال مارتينيز تصدى لها.

في الدقيقة 60: كاد كيفين دي بروين يتعادل لمانشستر سيتي بتسديده ركلة حرة من حدود منطقة جزاء آرسنال مرت بجوار قائم مارتينيز.

توقف اللعب في الدقيقة 65 لشرب المياة والتقاط الأنفاس قبل أن تُستأنف المباراة ويُسجل أوباميانج الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71.

مرت ربع ساعة من السيطرة المتبادلة من قبل لاعبي الفريقين على الكرة دون أي خطورة ولازال آرسنال متقدم بهدفين نظيفين.

وصلنا للدقيقة 90 دون أي تغيير في النتيجة والحكم يحتسب 7 دقائق كوقت بدل من الضائع

انتهاء المباراة بتأهل آرسنال للنهائي.