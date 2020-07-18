حمادة طلبة: كارتيرون افضل من فايلر.. وكنت أتمنى الاعتزال في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علي البهجي:

يرى حمادة طلبة، اللاعب السابق للزمالك، أنه باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض، أفضل من رينيه فايلر، مدرب الأهلي.

وقال طلبة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس،إن الأمور ربما كانت تسير بشكل غير جيد مع كارتيرون في الدوري، لكن على مستوى البطولات فالمدرب الفرنسي استطاع تحقيق بطولاتين خلال فترة قصيرة.

وأضاف، أن كارتيرون استطاع استغلال مباراتي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي لصالح الزمالك خلال فترة قصيرة.

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وأوضح، أن الفنرة التي تواجد خلالها مع الزمالك يعتبرها من أفضل فتراته الكروية، وكان يتمنى الاعتزال داخل القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن البرتغالي جوسفالدو فييرا كان مقتنع بقدراته خلال تواجده كمدرب للزمالك، مؤكدا أنه كان سبب رئيسي في ذهابه بعد ذلك لمنتخب مصر وهو أول شخص ابلغه باختياره للتواجد في معسكر المنتخب .

وأتم:" أن حلم انضمامه للزمالك زامله منذ صغره حين كان يشجع الفريق الأبيض، وانضمامه للقلعة البيضاء جاء في سن متأخر وكان يتمنى أن يستمر داخل الفريق حتى اعتزاله"