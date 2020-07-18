هاني العجيزي يكشف سبب رحيله عن الزمالك وتفضيله الانتقال للأهلي

كشف هاني العجيزي مهاجم نادي الأهلي السابق، السبب وراء رحيله عن نادي الزمالك، وتفضيله الانضمام للنادي الأهلي.

وقال العجيزي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " السبب وراء رحيلي عن الزمالك هو موقفي من التجنيد في الجيش، ولم يقف أحد من النادي بجانبي".

وأوضح " تم إبلاغي بالرحيل عن

نادي الزمالك عن طريق إنذار إلى منزلي، ولم يتصل بي أي مسؤول من النادي".

وعن انتقاله للنادي الأهلي أوضح العجيزي " بعد مباراة بلدية المحلة والأهلي، اتصل بي شيكابلا وأبلغني برغبة الزمالك في التعاقد معي، وبعدها مباشرة اتصل بي تامر

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النحاس وكيل اللاعبين وأخبرني أن مسؤولي الأهلي يرغبوا في عقد جلسة معي".

وأضاف " كنت على وشك الانضمام لنادي الزمالك لأنني أشجع القلعة البيضاء، لكن والدي رفض ذلك وكان يريد أن أنتقل للنادي الأهلي، بسبب موقف الزمالك السابق معي".

وأردف " مكالمة محمود الخطيب أنهت مسألة انتقالي للنادي الأهلي".

وأتم " مكالمة الخطيب لم تتخط دقيقة وقال لي .. هل لديك رغبة في اللعب للنادي الأهلي".