وزارة الرياضة الجزائرية ترفض عقد عمومية استثنائية لاتحاد الكرة

رفضت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، مقترح اتحاد الكرة الجزائري، بعقد جمعية عمومية استثنائية الفترة الحالية، لبحث سبل عودة نشاط كرة القدم من جديد بعد فترة التوقف من مارس الماضي، لتداعيات المستجد.

وأضافت، أنه حتى الآن لم تحدد سلطات البلاد أي مستجدات بشأن موقف النشاط الرياضي، خاصة وأن الجهات الصحية في البلاد لم تمنح الضوء الأخضر في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.

وأكدت الوزارة الجزائرية، أن الدعوة إلى عمومية استثنائية في ذلك التوقيت، أمر مخالف للقوانين المنظمة، موضحة، أنه بالإمكان أخذ كافة الآراء بشأن العودة دون إقامة جمعية عمومية، حتى لا يتم الإخلال باللوائح. كورونا فيروس المستجد.وأضافت، أنه حتى الآن لم تحدد سلطات البلاد أي مستجدات بشأن موقف النشاط الرياضي، خاصة وأن الجهات الصحية في البلاد لم تمنح الضوء الأخضر في ظل استمرار تفشي وباء كورونا.وأكدت الوزارة الجزائرية، أن الدعوة إلى عمومية استثنائية في ذلك التوقيت، أمر مخالف للقوانين المنظمة، موضحة، أنه بالإمكان أخذ كافة الآراء بشأن العودة دون إقامة جمعية عمومية، حتى لا يتم الإخلال باللوائح.

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