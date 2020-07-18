أبوتريكة: أرسنال لعب في الشوط الأول ب11 نجم ومدرب يستحق الدعم

علق محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق علي أداء أرسنال بعد انتهاء الشوط الأول أمام مانشستر سيتي ، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي والذي تفوق فيه المدفعجية بهدف نظيف.
وقال أبوتريكة في تصريحات له في الاستوديو التحليلي علي قناةbein sport : " أرسنال قدم أداء جيد في الشوط الأول أمام مانشستر سيتي ولعب بأسلوب رائع للغاية وفرض سيطرته علي مجريات اللعب، وظهر هذا في الهدف الذي سجلوه ، بالإضافة لسيطرتهم علي أحداث اللعب"
وأضاف أبوتريكة: " أرسنال يمتلك 11 نجم في الملعب ومدرب وهو مايكل أرتيتا ، والذي أكد جدارته مع الفريق بعد توليه منصب المدير الفني، ببعض التغيرات التي أجراها في الفنيات، وهو مشروع جيد يستحق الدعم من الجميع".
وتفوق أرسنال علي نظيره مانشستر سيتي في الشوط الأول بهدف نظيف، أحرزه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.
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