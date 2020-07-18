الشباب السعودي يفوز على الشرق وديا

حقق نادي الشباب السعودي فوزا علي نظيره فريق الشرق بنتيجة هدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير الفريقين مساء اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل هدف الشباب في المباراة أمام فريق الشرق البرازيلي سيبا. ويحتل الشباب، المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفبن، برصيد 31 نقطة.

للمحترفبن، برصيد 31 نقطة.

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