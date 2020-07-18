شاهد .. آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق ارسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ، في نصف نهائيبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل الهدف اللاعب إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19 من بداية الشوط الأول .
جاء الشوط حماسيا من الفريقين وتبادلا السيطرة
شاهد .. هدف ارسنال الأول في شباك مانشستر سيتي
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