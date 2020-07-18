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شاهد .. آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

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أنهى فريق ارسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ، في نصف نهائي

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل الهدف اللاعب إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19 من بداية الشوط الأول .

جاء الشوط حماسيا من الفريقين وتبادلا السيطرة

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على مجريات اللعب وظهر ارسنال اكثر توازنا وهدد مرمى مانشستر سيتي بأكثر من كرة خطيرة بينما جاءت هجمات السيتي بلا أنياب حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف .

شاهد .. هدف ارسنال الأول في شباك مانشستر سيتي

 

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