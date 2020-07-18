شاهد .. آرسنال يتفوق على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق ارسنال الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي متقدما بهدف دون رد في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن ، في نصف نهائي

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل الهدف اللاعب إيمريك أوباميانج في الدقيقة 19 من بداية الشوط الأول .

جاء الشوط حماسيا من الفريقين وتبادلا السيطرة

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على مجريات اللعب وظهر ارسنال اكثر توازنا وهدد مرمى مانشستر سيتي بأكثر من كرة خطيرة بينما جاءت هجمات السيتي بلا أنياب حقيقية لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف .

شاهد .. هدف ارسنال الأول في شباك مانشستر سيتي