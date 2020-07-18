مدرب أتليتكو مدريد : لا أنتظر أي تقييم

عبر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني، عن عدم اهتمامه بأي تقييم يخضع له لأي من أطراف لعبة كرة القدم، مشيراً إلى أنه يمارس مهمامه التدريبية حباً في المجال فقط، ومن أجل قيادة فريقه للظهور بالشكل اللائق.

وأكد سيميوني اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريـال سوسيداد غداً في الجولة الأخيرة من الليجا، أن المركز الثالث هو هدف الفريق في ظل الصراع عليه مع إشبيلية الذي يأتي رابعاً في الترتيب الحالي.

وأضاف، أن الدوري الحالي هو الأصعب من وجهة نظره كونه مر بالعديد من المراحل في ظل فترة التوقف بسبب تداعيات

وأضاف، أقدر إدارة أتليتكو جيداً، وأسعى إلى قيادة النادي لتحقيق أهدافاً تلو الأخرى.

قيادة فريقه للظهور بالشكل اللائق.وأكد سيميوني اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ريـال سوسيداد غداً في الجولة الأخيرة من الليجا، أن المركز الثالث هو هدف الفريق في ظل الصراع عليه مع إشبيلية الذي يأتي رابعاً في الترتيب الحالي.وأضاف، أن الدوري الحالي هو الأصعب من وجهة نظره كونه مر بالعديد من المراحل في ظل فترة التوقف بسبب تداعيات كورونا وأضاف، أقدر إدارة أتليتكو جيداً، وأسعى إلى قيادة النادي لتحقيق أهدافاً تلو الأخرى.

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