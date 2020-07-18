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الأهلى السعودي يتعادل مع العين وديا

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حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق أهلى جدة أمام نظيره فريق العين بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على الرديف بمدينة الملك عبدالله ، وذلك ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد

بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف اهلي جدة في المباراة عبدالله الحسون في الدقيقة ٧ من بداية الشوط الاول. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات

دوري كأس الأمير للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.

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