الأهلى السعودي يتعادل مع العين وديا

حسم التعادل الايجابى مواجهة فريق أهلى جدة أمام نظيره فريق العين بنتيجة ١_١ في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت على الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن أستعدادات الأندية لاستئناف دوري كأس محمد

بن سلمان للمحترفين.

وأحرز هدف اهلي جدة في المباراة عبدالله الحسون في الدقيقة ٧ من بداية الشوط الاول. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٧ نقطة.