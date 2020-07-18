جلسه بين مسئولي الزمالك وحمزة المثلوثي قبل إعلان التعاقد رسميا

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكل نهائي قبل إعلان التعاقد رسميا . نهائي قبل إعلان التعاقد رسميا . كان المثلوثي قد وصل الى القاهرة وخضع للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي. في حال أتمام التعاقد يصبح المثلوثي أول صفقات الأبيض في الموسم الجديد .

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