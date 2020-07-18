مانشستر يونايتد يرضخ لاشتراطات دورتموند المادية لحسم صفقة سانشو

أوضحت صحيفة ذا صن الإنجليزية، تطورات موقف إدارة نادي مانشستر يونايتد، من التعاقد مع جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، في الانتقالات الحالية.
وأكدت، أن إدارة اليونايتد وافقت على مطالب دورتموند المادية من
وأشارت الصحيفة، إلى أن سانشو لا يمانع في خوض تجربة جديدة مع اليونايتد الذي أبدى رغبته الجادة بتعليمات من مديره الفني جونار سولسكاير، في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي صاحب الـ 20 عاماً والذي ينتهي تعاقده مع ناديه الألماني عام 2022.
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