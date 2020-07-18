3 نجوم خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة لجانيس في ختام الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة ليجانيس في ختام منافسات الدوري الإسباني. وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: كورتوا وأريولا ودييجو ألتوبي وكارفاخال وميليتاو وسرخيو راموس وفاران وناتشو وميندي وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وكروس ومودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريغو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز وبنزيمة. كورتوا وأريولا ودييجو ألتوبي وكارفاخال وميليتاو وسرخيو راموس وفاران وناتشو وميندي وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وكروس ومودريتش وإيسكو وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريغو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز وبنزيمة. وخرج من القائمة كل من البلجيكي إدين هازارد بسبب الاصابة، والكولومبي خاميس رودريجيز والويلزي جاريث بيل لأسباب فنية إضافة إلى غياب مارسيلو الذي تعافى مؤخراً من الإصابة العضلية التي لحقت به.

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