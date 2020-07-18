نقدم لكم فيديو أهداف ميلان وبولونيا فى الدوري الايطالي ، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2020، فى إطار منافسات الدولة الـ34 من الدوري الايطالي “سيريا آ”.
تنقل مباراة ميلان وبولونيا عبر شاشة قناة بي ان سبورت 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، وتقام المباراة على ملعب “سان سيرو”.
ويشارك السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في تشكيل الروسونيري الأساسي، فيما عاد الجزائري إسماعيل بن ناصر لقيادة خط وسط ميلان.
كما يبدأ دافيدي كالابريا أساسيا في مركز الظهير الأيمن بدلا من أنطونيو كونتي، وعاد الجناح البلجيكي أليكسيس سايليميكيرس للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه عقب تعرضه للطرد أمام نابولي الجولة قبل الماضية.
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إليكم أهداف المباراة..
هدف التدقم لميلان 1-0
هدف ميلان الثاني 2-0
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