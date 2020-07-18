نقدم لكم فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 18-7-2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي. تنقل مباراة “مانشستر سيتي وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1، على معب “ويمبلي” بلندن. تشكيل الفريقين فى مباراة اليوم .. تشكيلة ارسنال: مارتينز – موستافي – لويز – تيرني – بيلرين – سيبايوس – تشاكا – مايتلاند – بيبي – لاكازيت – أوباميانج. تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – ووكر – جارسيا – لابورت – ميندي – جوندوجان – دي بروينه – محرز – دافيد سيلفا – ستيرليج – خيسوس. Advertisements قم بتخديث الصفحة بأستمرار.. إليكم اهداف المباراة.. هدف التقدم لارسنال 1-0 هدف ارسنال الثاني 2-0 اضغط هنا لمشاهدة فيديو أهداف مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي ..

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