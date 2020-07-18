عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي الأساسية أمام ارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم الخليج 365 التشكيلة الأساسية لفريقي مانشستر سيتي وارسنال في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”. أعلن المدير الفني لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا” التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها ارسنال بعد قليل. ولم تشهد تشكيلة مانشستر سيتي اي مفاجآت حيث سيشارك النجم البلجيكي “كيفين دي بروينه” في خط الوسط، بينما سيلعب في المقدمة كل من “رياض محرز ورحيم ستيرلينج وجابريل خيسوس”. تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون ووكر – جارسيا – لابورت – ميندي جوندوجان – دي بروينه محرز – دافيد سيلفا – ستيرليج Advertisements خيسوس في المقابل قرر مساعد بيب جوارديولا السابق والمدرب الحالي لفريق “آرسنال”، ميكيل آرتيتا اللعب بثلاث مدافعين في قلب الدفاع، على ان يلعب “هيكتور بيلرين” في مركز الظهير الايمن المتقدم، كما هو الحال بالنسبة للظهير الأيسر “مايتلاند نايلس”. والتالي تشكيلة ارسنال: مارتينز موستافي – لويز – تيرني بيلرين – سيبايوس – تشاكا – مايتلاند بيبي – لاكازيت – أوباميانج | بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي

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