بث مباشر | شاهد مانشستر سيتي وارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر سيتي وارسنال” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 18 يوليو 2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تُنقل مباراة “مانشستر سيتي وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

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تأهل “مانشستر سيتي” إلى هذا الدور بعد تغليه على “نيوكاسل يونايتد” بهدفين نظيفين في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” يوم 28 يونيو 2020.

بينما انتزع “ارسنال” بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من ملعب فريق “شيفيلد يونايتد”، بعدما انتصر عليه في الدقائق الاخيرة بفضل هدف داني سيبايوس لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

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