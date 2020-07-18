بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وارسنال” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 18-7-2020 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وارسنال” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “ويمبلي” بمدينة لندن.

تأهل “مانشستر سيتي” إلى هذا الدور بعد تغليه على “نيوكاسل يونايتد” بهدفين نظيفين في دور ربع النهائي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانت جيمس بارك” يوم 28 يونيو 2020.

بينما انتزع “ارسنال” بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من ملعب فريق “شيفيلد يونايتد”، بعدما انتصر عليه في الدقائق الاخيرة بفضل هدف داني سيبايوس لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

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اخر مباراة جمعت “مانشستر سيتي وارسنال” في بطولة كأس الاتحاد الانجليزي “FA CUP”، كانت في موسم 2016/2017، إذ تواجها في نصف النهائي ايضًا، وانتصر حينها الجانرز بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

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مانشستر سيتي 0-2 ارسنال

????️ملعب ويمبلي (لندن)

????كأس الاتحاد الانجليزي (نصف النهائي – دور الـ 4)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وارسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة ارسنال: مارتينز – موستافي – لويز – تيرني – بيلرين – سيبايوس – تشاكا – مايتلاند – بيبي – لاكازيت – أوباميانج.

مارتينز – موستافي – لويز – تيرني – بيلرين – سيبايوس – تشاكا – مايتلاند – بيبي – لاكازيت – أوباميانج. ???? تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – ووكر – جارسيا – لابورت – ميندي – جوندوجان – دي بروينه – محرز – دافيد سيلفا – ستيرليج – خيسوس.

إيدرسون – ووكر – جارسيا – لابورت – ميندي – جوندوجان – دي بروينه – محرز – دافيد سيلفا – ستيرليج – خيسوس. “1???? بداية المباراة..

“3 عرضية رائعة من رحيم ستيرلينج خطيرة جدًا على دفاع ارسنال، ولكن تُبعد إلى الركنية.

“5 يجلس على دكة بدلاء مانشستر سيتي اليوم كل من “كارسون – كانسيلو – فودين – رودريجو هيرنانديز – برناردو سيلفا – أوتامندي – فرناندينيو – ستونز – زينشينكو”.

“6 في المقابل يجلس على دكة بدلاء ارسنال كل من “ماثيو ماسي – هولدينج – كولاسيناك – ريس نيلسون – سوكراتيس – بوكايو ساكا – ماثيو سميث – لوكاس توريرا – جوزيف ويلوك.

“8 ثاني ركنية لمانشستر سيتي يتولى تنفيذها رياض محرز ولكن يبعدها دفاع ارسنال.

“9 موستافي يرتكب خطأ كارثي كعادته في كل مباراة.. الألماني فشل في مرواغة ستيرلينج داخل منطقة الست ياردات والأخير يستخلص منه الكرة ولكن فشل في تسجيلها في مرمى مارتينز.

“9 كان امام ستيرلينج خيار أفضل وهو التمرير لدافيد سيلفا المنفرد بشباك ارسنال ولكن لم يفعل ذلك!

“11 ارسنال يحتاج إلى تدعيم مركز قلب الدفاع بثلاث لاعبين على الأقل، الفريق يعاني من موستافي ودافيد لويز، لو لعب الجانرز ناقص اثنين من لاعبيه أفضل بكثير من مشاركة لويز وموستافي!

“15 ماذا اهدرت يا أوباميانج.. المهاجم الجابوني يهدر كرة انفراد صريح بإيدرسون سدد الكرة في جسد الحارس البرازيلي!

“18⚽جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول لآرسنال..

“18 أوباميانج يعوض إضاعة الفرصة الاخيرة ويحرز لآرسنال هدف التقدم بعد عرضية رائعة من الإيفواري نيكولاس بيبي.. هدف أفريقي خالص.

“20 آرسنال يستفيق اكثر في هذه اللحظات ويحاول تهديد مرمى السيتي من جديد.

“24 الكولينج بريك الآن..

“26 يذكر ان مانشستر سيتي لم يخسر في اخر 7 مباريات خاضها امام ارسنال في كل المسابقات.

“27 بيليرين يمرر الكرة بالخطأ إلى خيسوس على حدود منطقة الجزاء الذي مهد الكرة إلى دي بروينه ليطلق تسديد صاروخية ترتطم في أقدام اللاعبين داخل منطقة الجزاء وتخرج بعيدًا عن مرمى مارتينز.

“29 مباراة الأخطاء الدفاعية!! إيدرسون يرتكب خطأ كارثي ويمرر كرة خاطئة تصل في النهاية إلى أوباميانج الذي فشل في تسديد الكرة في المرمى.

“30 ارسنال سيندم كثيرًا على إضاعة الفرصة الاخيرة.

“35 مانشستر سيتي يشن حملة من الهجمات على دفاعات ارسنال ولكن دون جدوى.. ارسنال مازال متقدم بهدف نظيف.

“39 ركنية لآرسنال..

“40 إيدرسون يتألق ويُبعد رأسية موستافي إلى الركنية من جديد.

“43 هجمة مرتدة ممتازة من لاعبي ارسنال انتهت عند مايتلاند الذي حاول ارسال عرضية إلى أوباميانج ولكن إيدرسون يُنقذ الموقف ويلتقط الكرة.

“44 فرصة ضائعة من رحيم ستيرلينج الذي حاول توجيه تسديدة دي بروينه برأسه في المرمى ولكن تعلو العارضة.

“45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم ارسنال بهدف نظيف احرزه أوباميانج.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45 ????بداية الشوط الثاني..

“48 التعادل يضيع من رحيم ستيرلينج بعد عرضية مثالية من دي بروينه.

“50 مانشستر سيتي يبدأ الشوط الثاني بأداء مغاير تمامًا عن الشوط الاول.. صار أسرع وأشرس.

“55 السيتي مازال يسيطر ولكن دون خطورة على مرمى الجانرز.

“60 موستافي كاد يرتكب ضربة جزاء لصالح ستيرلينج ولكن بعد الرجوع للفار قرر الحكم عدم احتساب شيء.

“65????تبديل لمانشستر سيتي بخروج جوندوجان ودخول رودريجو هيرنانديز.

“66????التبديل الثاني للسيتي بخروج رياض محرز ودخول فيل فودين.

“67 رياض محرز يعبر عن عدم رضاه بقرار جوارديولا بتبديله عن طريق تحريك رأسه يمينًا ويسارًا اثناء خروجه من الملعب.

“70⚽جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للجانرز عن طريق أوباميانج.

“70 قصة الهدف: المهاجم الجابوني يستلم تمريرة كيران تيرني على الجهة اليسرى وينطلق بسرعة كبيرة نحو مرمى السيتي وينجح في تسجيل الهدف الثاني من بين أقدام إيدرسون.

“72????التبديل الاول لآرسنال بخروج نيكولاس بيبي ودخول جوزيف ويلوك.

“73 السيتي يظهر بدون اي حلول في هذه اللحظات.. سيطرة فقط!

“78????التبديل الثاني للجانرز بخروج ألكسندر لاكازيت ودخول لوكاس توريرا.

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