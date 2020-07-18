رياضة | مفاجأة.. ما المدة التي استغرقها ثلاثي الزمالك حتى التعافي من كورونا؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ما المدة التي استغرقها ثلاثي الزمالك حتى التعافي من كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو الأندية المصرية مسحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسفر عن ظهور العديد من الإصابات، من بينها ثلاثي نادي الزمالك اللذين سرعان ما تعافوا بعد فترة وجيزة من إعلان الإصابة.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي"، خلال التقرير التالي، المدة التي استغرقها ثلاثي الزمالك في التعافي من كورونا منذ إعلان المسحة الإيجابية حتى السلبية.

تعافي محمد عواد خلال إسبوع

أعلن محمد عواد، الجمعة الموافق 26 يونيو الماضي، إيجابية مسحة كورونا، عبر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا: " تحاليل كورونا إيجابي .. دعواتكم".

وكشفت نتيجة المسحة الثانية لمحمد عواد، الجمعة الموافق 3 يوليو، عن شفاءه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أمير مرتضى، حينها في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سنطمأن على عواد خلال 48 ساعة قادمة بإجراء المسحة الثالثة، وأتمنى أن تكون العينة سلبية كي يسمح له بالمشاركة في التدريبات".

وواصل:" نتابع حالة عواد باستمرار وتم تكليف الدكتور محمد أسامة بمتابعة حالة الحارس بشكل مستمر".

تعافي مصطفى فتحي في 9 أيام

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وفي 4 يوليو الماضي، أكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابة الثنائي مصطفى فتحي لاعب الفريق، ومنتصر الرملاوي، إداري الفريق بفيروس كورونا.

وتواصل الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، مع مصطفى فتحى حيث كشف اللاعب عدم معاناته من أية أعراض ويخضع حاليا للعزل المنزلى مع الخضوع لبروتوكول العلاج الموضوع من أجل التعافى من الفيروس، حيث أكد اللاعب لجهاز الزمالك الطبى عدم معاناته أو شكواه من أية أعراض إلا أن الجهاز الطبى شدد على فتحى بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الطبى، من أجل التعافى سريعًا من ذلك الفيروس مثلما حدث فى حالة محمد عواد.

وفي يوم 13 يوليو، تعافى مصطفى فتحي لاعب الزمالك من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية التي خضع لها سلبية، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب إلى مسحة ثالثة خلال ثلاثة أيام من أجل التأكد بشكل نهائي من شفاءه.

تعافي بامبو خلال أسبوع

وفي 5 يوليو الماضي، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إصابة كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الابيض بفيروس كورونا وذلك بعد ان ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها .

واضاف المصدر ذاته بأن بامبو كان يعلم إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل إجراء الفريق للمسحه، حيث لم يحضر إلى النادي من الأساس لإجراء الفحوصات والتحاليل.

وفي يوم 13 من الشهر ذاته، أوضح مصدر داخل الجهاز الطبي بالزمالك، سلبية المسحة الثانية لـ"بامبو" الخاصة بفيروس كورونا، بعدما خضع لها عقب متابعة حالته مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.