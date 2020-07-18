رياضة | عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

وعقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، جلسة خلال الساعات الأخيرة مع مروان محسن مهاجم الفريق، في وجود سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحسم ملف تجديده بالفترة الحالية.

ونجح توفيق، في الحصول على موافقة اللاعب بصفة رسمية على تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، بخلاف موسمه الأخير مع النادي، بعدما توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

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ومن المنتظر أن يوقع اللاعب، خلال الأيام المقبلة على عقود تجديده بصفة رسمية، قبل أن يتم الإعلان الرسمي، بعدما تم تجديد عقد كل من وليد سليمان ومحمد الشناوي وسعد سمير ثلاثي الفريق، مؤخرًا.

ويأتي تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق، بناءً على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خاصةً أن اللاعب يعد من عناصره الأساسية.

ونفى وكيل اللاعب في وقت سابق، قيام مروان محسن بفرض شروطه على القلعة الحمراء، من أجل التجديد، وأن اللاعب لا يشترط أي متطلبات من أجل بقائه.